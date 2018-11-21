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Сформирован экипаж атомной подлодки «Белгород» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Упоминание об экипаже строящейся на «Севмаше» подлодке «Белгород» прозвучало впервые.
На базе ПО «Севмаш» в Северодвинске пройдет интеллектуальная игра «Теория корабля», в которой примут участие экипажи строящихся и действующих атомных подводных лодок «Тула», «Самара», «Братск», «Дмитрий Донской» и «Белгород». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
К-329 «Белгород» — российский атомный подводный крейсер класса «Антей», предполагаемый носитель океанской многоцелевой системы вооружения «Посейдон».
«Посейдон» — российский беспилотник с ядерной силовой установкой, который был впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте текущего года во время его обращения к Федеральному собранию.
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Дмитрий Донской , Владимир Путин , Севмаш , Армия , Войска , Северодвинск
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