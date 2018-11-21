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В Росгвардии отреагировали на предложение Яровой
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В Росгвардии отреагировали на предложение Яровой по ужесточению правил приобретения оружия 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ROSGVARD.RU
В Росгвардии благодарны за инициативы по ужесточению или корректировке законодательства об обороте оружия и охране учебных заведений, но чтобы оценить законопроект, подготовленный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, нужно увидеть готовый документ с механизмами его применения и обоснованием планируемых финансовых затрат.
Таким образом официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал «Парламентской газете» предложение депутата обязать людей в возрасте от 18 до 21 года, собравшихся приобрести длинноствольное ружьё, представить характеристику, справку о доходах и пройти собеседование в Росгвардии.
«Мы благодарим за те инициативы, которые сейчас поступают и связаны с ужесточением либо с корректировкой тех или иных нормативно-правовых актов, касающихся оборота оружия и охраны учебных заведений. Эта тема сейчас очень актуальна», — сказал Валерий Грибакин.
Он добавил, что предложения будут проанализированы и тщательно изучены со стороны Росгвардии и общественных организаций и объединений, которые находятся в экспертном совете. Но чтобы решить, с какими положениями законопроекта в Росгвардии согласны, а какие требуют корректировки, нужно дождаться текста инициативы, потому что пока непонятно, какие будут предусмотрены механизмы реализации предлагаемых правил и какие финансовые затраты предполагаются или не предполагаются, пояснил он.
Инициативу также рассмотрят на заседании рабочей группы по незаконному обороту оружия, которая создана в Госдуме при Комитете по безопасности и борьбе с коррупцией, сообщил Грибакин.
Законопроект также прокомментировал председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков. По его мнению, инициатива поможет усовершенствовать систему выдачи разрешений на оружие и создаст необходимый барьер для получения разрешения на оружие потенциально опасными, неуравновешенными и агрессивными людьми.
«Предоставляемые сейчас документы зачастую просто покупаются и совсем не характеризуют личность человека. Предложенные инициативы госпожи Яровой считаю логичными. Сам я не раз выступал за проведение собеседования для желающих получить разрешение на хранение и приобретение оружия сотрудниками Росгвардии. Характеристика с места работы или учёбы — тоже эффективное предложение», — отметил он.
В то же время он считает, что справка о доходах будет малоинформативна, а важным дополнением к списку необходимых документов стала бы характеристика потенциального покупателя от участкового, который должен знать, как человек ведёт себя в месте проживания. Выписка о штрафах за нарушение ПДД, где будет прописано количество штрафов и своевременность их оплаты, тоже была бы эффективным инструментом для составления портрета человека, собирающегося приобрести оружие, добавил Антон Цветков.
Ирина Яровая предлагает ввести особый порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия людям в возрасте от 18 до 21 года, если они не служат в армии, а охота не является для них традиционном способом жизни. Согласно её инициативе, для получения охотничьего билета и лицензии на приобретение оружия молодым людям понадобится предоставить справку и характеристику с места работы или учёбы, справку о доходах, копию налоговой декларации или иной документ, подтверждающий размер и источник дохода, и пройти собеседование при получении лицензии.
Личное собеседование будет проводить Росгвардия. Законопроект не коснётся тех, кто уже имеет разрешение на оружие. Инициативу уже поддержало руководство профильных комитетов Госдумы, и она отправлена в экспертный совет фракции «Единая Россия».
Эти меры предлагаются на фоне участившихся случаев нападений в учебных заведениях. После массового убийства в колледже в Керчи 17 октября президент Владимир Путин потребовал усилить контроль за оборотом оружия.
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