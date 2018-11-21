В Росгвардии отреагировали на предложение Яровой по ужесточению правил приобретения оружия

В Росгвардии благодарны за инициативы по ужесточению или корректировке законодательства об обороте оружия и охране учебных заведений, но чтобы оценить законопроект, подготовленный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой , нужно увидеть готовый документ с механизмами его применения и обоснованием планируемых финансовых затрат.

Таким образом официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал « Парламентской газете » предложение депутата обязать людей в возрасте от 18 до 21 года, собравшихся приобрести длинноствольное ружьё, представить характеристику, справку о доходах и пройти собеседование в Росгвардии.

«Мы благодарим за те инициативы, которые сейчас поступают и связаны с ужесточением либо с корректировкой тех или иных нормативно-правовых актов, касающихся оборота оружия и охраны учебных заведений. Эта тема сейчас очень актуальна», — сказал Валерий Грибакин.

Он добавил, что предложения будут проанализированы и тщательно изучены со стороны Росгвардии и общественных организаций и объединений, которые находятся в экспертном совете. Но чтобы решить, с какими положениями законопроекта в Росгвардии согласны, а какие требуют корректировки, нужно дождаться текста инициативы, потому что пока непонятно, какие будут предусмотрены механизмы реализации предлагаемых правил и какие финансовые затраты предполагаются или не предполагаются, пояснил он.

Инициативу также рассмотрят на заседании рабочей группы по незаконному обороту оружия, которая создана в Госдуме при Комитете по безопасности и борьбе с коррупцией, сообщил Грибакин.

Законопроект также прокомментировал председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков . По его мнению, инициатива поможет усовершенствовать систему выдачи разрешений на оружие и создаст необходимый барьер для получения разрешения на оружие потенциально опасными, неуравновешенными и агрессивными людьми.

«Предоставляемые сейчас документы зачастую просто покупаются и совсем не характеризуют личность человека. Предложенные инициативы госпожи Яровой считаю логичными. Сам я не раз выступал за проведение собеседования для желающих получить разрешение на хранение и приобретение оружия сотрудниками Росгвардии. Характеристика с места работы или учёбы — тоже эффективное предложение», — отметил он.

В то же время он считает, что справка о доходах будет малоинформативна, а важным дополнением к списку необходимых документов стала бы характеристика потенциального покупателя от участкового, который должен знать, как человек ведёт себя в месте проживания. Выписка о штрафах за нарушение ПДД, где будет прописано количество штрафов и своевременность их оплаты, тоже была бы эффективным инструментом для составления портрета человека, собирающегося приобрести оружие, добавил Антон Цветков.

Ирина Яровая предлагает ввести особый порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия людям в возрасте от 18 до 21 года, если они не служат в армии, а охота не является для них традиционном способом жизни. Согласно её инициативе, для получения охотничьего билета и лицензии на приобретение оружия молодым людям понадобится предоставить справку и характеристику с места работы или учёбы, справку о доходах, копию налоговой декларации или иной документ, подтверждающий размер и источник дохода, и пройти собеседование при получении лицензии.

Личное собеседование будет проводить Росгвардия. Законопроект не коснётся тех, кто уже имеет разрешение на оружие. Инициативу уже поддержало руководство профильных комитетов Госдумы, и она отправлена в экспертный совет фракции «Единая Россия»