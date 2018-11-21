Анонсировано итоговое совещание Путина по развитию ВС

Итоговое совещание по развитию Вооруженных сил пройдет в Анапе , сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Это итоговое, это заключительное совещание из этой серии», — передает его слова ТАСС.

Он добавил, что в Кремле глава Минобороны Сергей Шойгу презентовал план создания инновационного центра Минобороны, где представлены «научные роты, военные изыскания, стартапы, высокие технологии». Песков отметил, что презентация состоялась в начале лета и меньше, чем за полгода, центр построили и запустили.

Пресс-секретарь главы государства назвал объект в Анапе «достаточно уникальным», отметив, что Путин собирается посетить этот центр.

Создание в Анапе первого в истории Вооруженных сил военного инновационного технополиса «Эра» началось в конце 2017 года в соответствии с решением президента от 19 сентября 2017 года. Построены лабораторный корпус и Центр инновационного программирования и обработки данных, оборудованы 18 комплексных специализированных лабораторий, смонтировано 600 единиц автоматизированного оборудования. Исследования будут вестись по восьми научно-техническим направлениям.

Кроме того, сформированы четыре научные роты, к 2020 году их количество увеличится до 12.

Также организована система отбора инновационных проектов, будет задействован механизм финансового контроля средств, которые выделяются на гособоронзаказ. Технополис будет сотрудничать и с предприятиями ОПК, и с частными инвесторами.

Песков добавил, что в среду совещания по развитию Вооруженных сил продолжаются в Сочи, передает РИА «Новости»

«Разговор будет идти о диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Она необходима для устойчивости нашей промышленности, для развития высоких технологий, для минимизации рисков, связанных с неблагоприятной внешней средой», — рассказал Песков.

Он подчеркнул, что «разговор будет серьезный и длительный».

Кроме того, он напомнил, что Путин в Сочи примет президента Абхазии Рауля Хаджимбу, а также проведет ряд рабочих встреч непубличного характера.

Серия консультаций Путина с представителями Минобороны и компаний ОПК началась на этой неделе.