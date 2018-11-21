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Стартовал третий день учений «Индра-2018»
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Стартовал третий день учений «Индра-2018» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Сегодня на индийском полигоне Бабина — третий день учений "Индра-2018". Военным России и Индии предстоит в ближайшее время провести активную фазу маневров с применением бронетехники.
Военные уже провели рекогносцировку местности. Они оценили возможности полигона и уточнили задачи, которые надо будет выполнить, передает телеканал "Россия 24". Танки и боевые машины пехоты предоставила принимающая сторона. Российские командиры лично осмотрели машины и проверили их готовность к бою.
"Сегодня наши военнослужащие принимают технику вооружения в индийских подразделениях — БМП-2 и Т-90. У нас запланирован обмен опытом по стрельбе из стрелкового оружия. Наши военные будут стрелять из оружия индийской армии, военные Индии будут стрелять из российского оружия. Я думаю, что сегодняшний день понравится всем, и это еще больше сблизит наши вооруженные силы", — рассказал командующий 5 общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-майор Олег Цеков.
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