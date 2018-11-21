Стартовал третий день учений «Индра-2018»

Сегодня на индийском полигоне Бабина — третий день учений "Индра-2018". Военным России и Индии предстоит в ближайшее время провести активную фазу маневров с применением бронетехники.

Военные уже провели рекогносцировку местности. Они оценили возможности полигона и уточнили задачи, которые надо будет выполнить, передает телеканал "Россия 24". Танки и боевые машины пехоты предоставила принимающая сторона. Российские командиры лично осмотрели машины и проверили их готовность к бою.