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В Сомали США уничтожили 37 боевиков
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В Сомали США уничтожили 37 боевиков «Аш-Шабаб»* 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Sputnik / Александр Имедашвили
США нанесли в Сомали в понедельник два авиаудара, в результате которых были уничтожены 37 боевиков экстремистской группировки "Аш-Шабаб"*, сообщило Африканское командование ВС США.
"По нашей нынешней оценке, первый авиаудар убил 27 боевиков… Другой авиаудар убил 10 боевиков", — говорится в сообщении.
Американские военные считают, что гражданских лиц среди убитых не было.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*, базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*.
Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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