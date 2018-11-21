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Военных полицейских наделили новыми полномочиями
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Военных полицейских наделили новыми полномочиями 

ТК «Звезда» + ещё 1 57 минут назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Военных полицейских наделили новыми полномочиями, теперь они могут заниматься не только дисциплинарной практикой и проверками сообщений о преступлениях, но и административными правонарушениями.
Об этом вел речь начальник Главного управления военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский на сборах руководящего состава военной полиции в Самарской области.
«Ранее заниматься административными правонарушениями имели право органы ВАИ и только в сфере безопасности дорожного движения. Теперь военные полицейские могут заниматься правонарушениями, связанными с употреблением наркотических веществ, нахождением в состоянии опьянения в общественном месте и другими», –— пояснил Владимир Ивановский.
Сборы руководящего состава органов и подразделений военной полиции, которые 19 ноября начались в Самарской области, являются самыми масштабными за время существования военной полиции. В них принимают участие представители подразделений из более 80 регионов России, а также начальники структур, находящихся на российских военных базах в Киргизии, Таджикистане и Армении.
Сборы продлятся до 23 ноября.
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