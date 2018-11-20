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Названы сроки спуска на воду «Адмирала Нахимова»
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Названы сроки спуска на воду атомного крейсера «Адмирал Нахимов» после модернизации 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: sevmash.ru
В наливном бассейне ПО «Севмаш» выполнен значительный объем корпусных работ, идет подготовка к монтажу валопровода.
Спустить на воду атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» в 2020 году намерены на ПО «Севмаш». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«Основная покраска корабля планируется летом 2019 года. Перед корабелами "Cевмаша" стоит задача в 2020 году вывести корабль из бассейна на воду», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что за время ремонта крейсера в наливном бассейне «Севмаша» был выполнен большой объем корпусных работ. Сейчас специалисты готовятся к монтажу валопровода.
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