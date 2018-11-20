Россия будет строить фрегаты в Индии

Россия и Индия подписали контракты на поставку и строительство фрегатов

Россия и Индия подписали пакет контрактов, включающих поставку и производство в Индии российских фрегатов проекта 11356, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству.

Параметры заключенных контрактов не уточняются, однако, по неофициальным данным, сумма контракта на поставку двух уже готовых кораблей составляет порядка 950 миллионов долларов.

"Состоялось подписание контрактов на строительство в интересах ВМС Индии фрегатов проекта 11356. Это еще одно важное событие в развитии российско-индийского ВТС", — сказали в службе.

Изначально фрегаты предназначались для Черноморского флота РФ, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины.