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Россия будет строить фрегаты в Индии
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Россия и Индия подписали контракты на поставку и строительство фрегатов 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия и Индия подписали пакет контрактов, включающих поставку и производство в Индии российских фрегатов проекта 11356, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству.
Параметры заключенных контрактов не уточняются, однако, по неофициальным данным, сумма контракта на поставку двух уже готовых кораблей составляет порядка 950 миллионов долларов.
"Состоялось подписание контрактов на строительство в интересах ВМС Индии фрегатов проекта 11356. Это еще одно важное событие в развитии российско-индийского ВТС", — сказали в службе.
Межправительственное соглашение о производстве в интересах ВМС Индии серии фрегатов проекта 11356 было подписано по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Позднее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов уточнил, что два фрегата будут построены в России, а все последующие — на индийской верфи.
Изначально фрегаты предназначались для Черноморского флота РФ, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины.
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