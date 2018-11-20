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Индия заинтересовалась российскими «Иглами»
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СМИ: Индия намерена приобрести российские ПЗРК «Игла-С» 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Индия намерена закупить у России переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла-С". Об этом сообщает во вторник газета The Economic Times.
По информации издания, сумма контракта составляет $1,5 млрд Российские комплексы обошли на тендере шведские RBS 70 NG (от SAAB) и французские Mistral (от компании MBDA).
По данным другого издания The Financial Express, стоимость контракта составит $3 млрд
Как сообщают индийские СМИ, новые ПЗРК должны заменить в индийской армии системы "Игла-М". "Игла-С" способна поражать самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.
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