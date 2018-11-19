В НАТО обратились к РФ с призывом

В НАТО заявили, что Россия должна показать альянсу, что соблюдает ДРСМД

Россия должна своими действиями развеять опасения НАТО по поводу возможного несоблюдения ею Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в понедельник заявила замгенсека альянса Роуз Готтемюллер во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО, которая проходит в канадском Галифаксе.

"Россия категорически отрицала разработку новой ракеты. Теперь они, наконец, признались, что она существует. И эта новая система вооружений подвергает риску договор о РСМД", — цитирует ее официальный сайт НАТО. В этой связи Готтемюллер считает, что "пришло время диалога". "Но пришло также время и для действий России, чтобы развеять наши очень серьезные опасения [по поводу соблюдения ею ДРСМД]", — сказала замгенсека НАТО.

В понедельник президент России Владимир Путин обсудил с руководством Минобороны возможный выход США из ДРСМД, пообещав, что этот шаг Вашингтона не останется без ответа Москвы. Он подчеркнул, что "решение Соединенных Штатов о выходе из указанного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны".

Путин также заявил, что Россия готова вести диалог с американцами по этому вопросу. Он напомнил, что "когда США в одностороннем порядке вышли из договора по противоракетной обороне, мы открыто и честно заявили, что вынуждены будем принять ответные меры". По его словам, "так и было сделано. Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему противоракетной обороны".

Президент США Дональд Трамп 20 и 22 октября публично заявил о намерении выйти из этого российско-американского договора. Тем не менее официальное уведомление на этот счет Вашингтон Москве пока не передавал. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил 31 октября, что это оповещение последует "в надлежащее время".

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.