С-400 сравнили с THAAD

СМИ: С-400 в разы дешевле американских аналогов, но превосходят даже THAAD

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в разы дешевле аналогичных американских систем, но превосходят «бриллиант в короне американской оборонки» — систему THAAD, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал CNBC.

«Российские С-400, передвижные ракетные системы земля-воздух дальнего радиуса действия, стоят примерно 500 миллионов долларов, в то время как батарея Patriot Pac-2 стоит миллиард долларов, а батарея THAAD выходит примерно в три миллиарда долларов», — сообщает телеканал.

Несмотря на то, что С-400, по словам одного из источников канала, не идеальное оружие, он затмевает даже главную гордость американской военной промышленности в этой сфере — THAAD.

По его данным, уже около 13 стран выразили заинтересованность в приобретении российских ЗРК. Однако российские вооружения выигрывают в стоимости во многом за счет того, что поставляются без серьезной технической поддержки, утверждает CNBC.

«Когда зарубежные военные покупают американское, то кроме самого заказа они покупают и сотрудничество с военными США, и плюс к этому обслуживание и техническая поддержка составляют большую часть разницы стоимости», — приводит телеканал слова эксперта Центра стратегических и международных исследования (CSIS) Эндрю Хантера.

Телеканал также напоминает, что потенциальные заказчики российских С-400 рискуют оказаться под санкциями США в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Он предусматривает введение санкций против российского ОПК, а также против стран, которые закупают российские вооружения.

По мнению одного из собеседников телеканала, некоторые страны не желают связываться с Вашингтоном из-за запутанной системы получения разрешений на поставку вооружений.

«Многие из этих стран не хотят ждать, пока это пройдет все законодательные барьеры США. На экспорт С-400 меньше ограничений, и Кремль стремится облегчить продажу, обходя любые законодательные барьеры», — сказал собеседник CNBC.

В апреле 2018 года США обновили политику в области передачи обычных вооружений партнерам и союзникам. Они упростили правила экспорта обычных вооружений, чтобы снизить зависимость партнеров от китайского и российского оружия, как заявили тогда в Белом доме. В ноябре Госдеп опубликовал данные за девять месяцев этого года, сообщив о росте продаж на 13% и отметив, что частично причиной этого стало упрощение процедур.

США являются мировым лидером в области продажи вооружений. В 2017 финансовом году (закончился 30 сентября 2017 года) объем продаж составил 41,93 миллиарда долларов, что на 25% выше показателей предыдущего финансового года. Для сравнения, военный экспорт России в 2017 году составил более 15 миллиардов долларов.