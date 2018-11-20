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Госдума приняла закон об электронном военном билете
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Закон об электронном военном билете приняла Госдума 

ТК «Звезда» + ещё 17 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Персональные электронные карты будут выдаваться органами, осуществляющими воинский учет, гражданам с их согласия.
Закон о введении персональной электронной карты в качестве документа воинского учета принят Государственной думой в третьем чтении.
Закон дополнил перечень сведений о гражданине, содержащихся в документах воинского учета, включив в него иные, в том числе — биометрические данные, определенные положением о воинском учете. Также законом установлено, что гражданам, состоящим на воинском учете, выдается один из соответствующих документов — удостоверение гражданина, подлежащего призыву, военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета) или справку взамен военного билета.
Также органы воинского учета, с согласия граждан, вправе выдавать им помимо указанных документов персональные электронные карты.
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