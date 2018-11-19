Запад взволнован: Россия возвращается на Кубу?

На Западе опасаются возвращения российских баз на Кубу

Запад взволнован планами России «возродить советскую военную базу» на Кубе . По мнению экспертов из Фонда Джеймстаун, речь идет о радиоэлектронном центре в Лурдесе, предназначенном для наблюдения за территорией США . Предпосылкой для таких опасений стал визит президента Кубы Диаса-Канеля Бермудеса в Москву , где он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным «в том числе и планы по военному сотрудничеству».

Страны Запада опасаются возможного возрождения советских военных баз на Кубе, сообщает британская газета The Daily Star со ссылкой на экспертов Фонда Джеймстаун , американского «мозгового центра». Россия может возродить военные базы на «Острове Свободы» в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в статье.

«Третья мировая война: Путин возрождает советские военные базы на Кубе в ответ на ядерные угрозы Трампа», — гласит заголовок статьи.

Эксперты в Фонде Джеймстаун полагают, что речь может идти о центре радиоэлектронного наблюдения в Лурдесе, закрытого в 2002 году. Этот центр был главным разведывательным объектом СССР, а после и РФ на Кубе.

Возможности центра в Лурдесе позволяли перехватывать данные с американских спутников связи, наземных телекоммуникационных кабелей, а также сообщения из американского центра управления полетами НАСА на мысе Канаверал.

Стоит отметить, что американские эксперты выразили такую точку зрения в ответ на заявления ряда российских экспертов. Если база будет открыта, говорится в статье, то это значительно расширит возможности России для мониторинга активности на территории США. При этом напряженность в регионе может возрасти и существует вероятность повторения Карибского ядерного кризиса 1962 года, говорится в статье.

Предположения о возрождении базы на Кубе начали звучать на фоне визита кубинского президента Диаса-Канеля Бермудеса в Москву. Глава «Острова Свободы» обсуждал с президентом России Владимиром Путиным сотрудничество между Москвой и Гаваной. В частности, два лидера обсудили возможное военное сотрудничество между странами.

Как сообщает ФАН, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что вариант с размещением ядерных ракет на Кубе не рассматривается.

«По моей информации, такие темы официально не поднимались в ходе этого визита [президента Кубы в Москву]», — заявил сенатор.

Глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов в свою очередь убежден, что открытие российских баз на Кубе было бы адекватной мерой в ответ на политику Вашингтона.

«Если это произойдет, это будет очень даже хорошо. Пусть они беспокоятся лучше о тех сотнях американских баз, которые они развернули по всему миру. При нынешнем поведении американцев Россия будет действовать адекватно. По моему мнению, это была бы одна из мер, которая бы отрезвляла головы тем, у кого, как говорил Черномырдин, чешутся руки в Америке», — передает слова депутата НСН.

В начале ноября 2017 года член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что военная база Вооруженных сил России на Кубе должна быть восстановлена.

«Я считаю, надо приложить все усилия, но наша база на Кубе — военно-морская и авиационная в комплексе — должна быть. Это ключевой момент», — заявил сенатор.

Клинцевич добавил, что так Россия сможет защитить себя от угрозы НАТО и США. Он добавил, что размещение американских систем противоракетной обороны (ПРО) вокруг России «обязывает Москву защищаться».

Минобороны РФ после этого заявили, что рассматривают возможность возвращения военных баз в страны, где они размещались во времена СССР, на Кубу и во Вьетнам. Замминистра обороны Николай Панков тогда заявил, что в ведомстве видят проблему и занимаются этим вопросом.

Радиоэлектронный центр (РЭЦ) в Лурдесе располагается всего в 250 км от берегов американской Флориды. Центр начал свою работу в 1967 году, там располагался гарнизон численностью около 3 тыс. советских солдат и офицеров, после распада СССР воинский контингент РЭЦ был сокращен в два раза.

В 1994 году бывший тогда мининстром обороны Кубы Рауль Кастро заявлял, что СССР получал через РЭЦ около 75% своих разведданных о США. При этом до 1992 года пользование базой было для властей СССР и РФ бесплатным — но после был заключен договор аренды до 2000 года.

Москва платила за право пользования РЭЦ около $1,5 млрд за 8 лет. Порядка $100 млн уходило ежегодно на содержание контингента. При этом платила Россия за базу не деньгами, а товарами, в том числе и военной техникой.

Летом 2000 года в США был одобрен законопроект, запрещающий Белому дому реструктурировать российские долги до тех пор, пока не будет демонтирован центр в Лурдесе. Москва пошла на уступки и базу закрыли, а оборудование вывезли на родину. Одновременно с этим была закрыта база Камрань во Вьетнаме.

В 2008 году премьер-министр России Владимир Путин выразил недовольство размещением американской ПРО вокруг российских границ. Тогда же начались разговоры о возрождении баз на Кубе и во Вьетнаме. В 2014 году после визита Путина на Кубу казалось, что РЭЦ в Лурдесе будет восстановлен, однако этого не произошло «из-за ненадобности», по словам Путина, этого «оборонного компонента».