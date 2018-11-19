Минобороны показало видео боевого вылета Су-57 в Сирии

Министерство обороны России в понедельник представило видеозапись полета новейшего истребителя Су-57 в боевых условиях в Сирии . Кадры опубликованы на канале ведомства в YouTube.

На видео демонстрируется взлет перспективной машины с базы, работа Су-57 в небе, а также парный полет истребителей.

«Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолёта в условиях реальной боевой обстановки. В ходе них были на практике проверены летно-технические характеристики самолета, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работа всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов», — говорится в сопровождающей подписи к видеозаписи.

Всего экипажи Су-57 выполнили более 10 полетов в Сирии.

Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Самолет вооружен 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса «воздух—воздух» и «воздух—поверхность» разного радиуса действия, а также бомбы.

Первый полет истребитель совершил 29 января 2010 года. 9 мая 2018 года Су-57 впервые принял участие в параде Победы в Москве.