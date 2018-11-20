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Европейских шпионов начнут готовить в одной школе
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Европейских шпионов начнут готовить в одной школе 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Министры обороны стран Евросоюза приняли решение о создании общей разведшколы (Joint EU Intelligence School, JEIS). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Союза ЕС.
Предполагается, что JEIS обеспечит обучение и тренировку военного и гражданского персонала государств ЕС и НАТО по разведывательным дисциплинам.
Всего в проекте примут участие 25 из 28 стран-членов ЕС. Ведущими странами проекта станут Греция и Кипр.
Разведшкола будет создана в рамках программы Постоянного структурированного сотрудничества ЕС в области безопасности и обороны (PESCO). Помимо JEIS планируется запустить еще 16 проектов — четыре из них так же направлены на повышение квалификации европейских специалистов в сфере обороны и безопасности.
Программа PESCO была запущена в ноябре 2017 года. Она включает в себя реализацию проектов по развитию военных возможностей Евросоюза и призвана укрепить потенциал НАТО.
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