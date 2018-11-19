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Плавдок «Адмирала Кузнецова» порезали
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Плавдок «Адмирала Кузнецова» порезали 

Lenta.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: видео СК РФ
Утонувший плавучий док ПД-50, использовавшийся для ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов», будет поднят, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова.
Министр отметил, что сроки и способ поднятия плавдока уточняются. «Док точно будет подниматься, иначе будет нарушен режим доступа в гавань для работы 82-го завода. Другой вопрос — каким способом и в какой период. Сейчас работает водолазная бригада, которая вырезает кусок металла, чтобы определить усталость металла», — сказал Мантуров.
Министр отметил, что инцидент не повлиял на сроки ремонта «Адмирала Кузнецова». «Докование планируется по контракту только летом следующего года либо весной 2020 года. Поэтому у нас есть ряд вариантов, как решить задачу: либо сделать конструкцию по сухому доку на 10-м заводе, что практически через залив находится, либо рассматривается вопрос по приобретению готового дока. У нас еще есть вариант по использованию сухого дока на Севастопольском заводе», — сказал глава Минпромторга.
В ноябре первый замминистра энергетики России Алексей Текслер заявил, что причиной аварии ПД-50 не могли стать перебои с энергоснабжением плавучего дока с берега. В октябре подобную версию случившегося приводил представитель центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев.
30 октября на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов», утонул плавучий док ПД-50. При этом на доке упали два башенных крана, один из которых проломил палубу авианосца, спровоцировав возникновение отверстия размером 4 на 5 метров.
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