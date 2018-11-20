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Песков рассказал о действиях при выходе США из ДРСМД
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Песков рассказал о действиях Москвы в случае выхода США из ДРСМД 

Российская Газета + ещё 26 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия хочет вести диалог с США по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но в случае выхода из него Вашингтона предпримет действия для обеспечения безопасности и соблюдения своих национальных интересов.
В Кремле по просьбе журналистов прокомментировали вчерашние заявления главы государства о том, что Москва не оставит без ответа выход Вашингтона из договора.
"Вы абсолютно отказываетесь замечать не менее важные слова президента, что Россия хочет и готова дальше вести разговор с США о ДРСМД, — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. — Россия готова к диалогу".
"Это очень важное заявление президента, и его нельзя оставлять без внимания", — подчеркнул представитель Кремля.
"Что касается неминуемого ответа на выход США из ДРСМД — то, как это было сказано президентом, это связано с тем, что выход из ДРСМД может привести к нарушению стратегического баланса, — пояснил Песков. — Соответственно, в интересах мира и стабильности Россия будет обязана предпринять действия для восстановления этого баланса".
Пресс-секретарь главы государства не стал подробно отвечать на вопрос, каким именно может быть ответ Москвы.
"Действия, необходимые для обеспечения безопасности и соблюдения национальных интересов России", — пояснил он.
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