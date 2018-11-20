Песков рассказал о действиях при выходе США из ДРСМД

Песков рассказал о действиях Москвы в случае выхода США из ДРСМД

Россия хочет вести диалог с США по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но в случае выхода из него Вашингтона предпримет действия для обеспечения безопасности и соблюдения своих национальных интересов. В Кремле по просьбе журналистов прокомментировали вчерашние заявления главы государства о том, что Москва не оставит без ответа выход Вашингтона из договора. "Вы абсолютно отказываетесь замечать не менее важные слова президента, что Россия хочет и готова дальше вести разговор с США о ДРСМД, — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. — Россия готова к диалогу". "Это очень важное заявление президента, и его нельзя оставлять без внимания", — подчеркнул представитель Кремля. "Что касается неминуемого ответа на выход США из ДРСМД — то, как это было сказано президентом, это связано с тем, что выход из ДРСМД может привести к нарушению стратегического баланса, — пояснил Песков. — Соответственно, в интересах мира и стабильности Россия будет обязана предпринять действия для восстановления этого баланса". Пресс-секретарь главы государства не стал подробно отвечать на вопрос, каким именно может быть ответ Москвы. "Действия, необходимые для обеспечения безопасности и соблюдения национальных интересов России", — пояснил он.