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Тест новейших автоматов АК попал на видео
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Тест новейших автоматов АК попал на видео 

Российская Газета 1 час назад
Авторы интернет-проекта WarGonzo протестировали новейшие российские автоматы АК-12К и АК-15К. Они проверили их на пробиваемость — постреляли по ведрам с песком и водой.
Как обозначили испытатели автоматы были практически идентичны, за исключением калибров. Если АК-12К разрабатывался под базовый патрон 5,45x39 мм, то АК-15К — под более мощный патрон 7,62x39 мм. В качестве мишеней использовались 20-литровые оцинкованные ведра, наполненные песком и водой. Огонь велся с дистанции 25 метров. Стрельба велась в различных режимах.
В итоге патрон 5,45-мм уверенно пробивал ведро с песком, а пуля 7,62-мм смогла не только поразить внешнюю стенку ведра-мишени, но и сохранив убойную силу — пробила днище ведра. Ведра с водой оказались с меньшими пулезащитными свойствами и после первых выстрелов пришли в негодность. Пули прошили мишени насквозь и буквально "разорвали" ведра.
Напомним, что в начале года Минобороны РФ приняло на вооружение оба автомата, участвовавших в конкурсе на оружие для боевой экипировки "Ратник": созданный в Коврове АЕК-971 и АК-12 разработки концерна "Калашников". Первый показал более высокую кучность стрельбы из неустойчивых положений и рекомендован спецназу, второй лучше по показателю "простота-надежность" и предназначен для общевойсковых частей.
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