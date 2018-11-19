Тест новейших автоматов АК попал на видео

Авторы интернет-проекта WarGonzo протестировали новейшие российские автоматы АК-12К и АК-15К. Они проверили их на пробиваемость — постреляли по ведрам с песком и водой.

Как обозначили испытатели автоматы были практически идентичны, за исключением калибров. Если АК-12К разрабатывался под базовый патрон 5,45x39 мм, то АК-15К — под более мощный патрон 7,62x39 мм. В качестве мишеней использовались 20-литровые оцинкованные ведра, наполненные песком и водой. Огонь велся с дистанции 25 метров. Стрельба велась в различных режимах.

В итоге патрон 5,45-мм уверенно пробивал ведро с песком, а пуля 7,62-мм смогла не только поразить внешнюю стенку ведра-мишени, но и сохранив убойную силу — пробила днище ведра. Ведра с водой оказались с меньшими пулезащитными свойствами и после первых выстрелов пришли в негодность. Пули прошили мишени насквозь и буквально "разорвали" ведра.