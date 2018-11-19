В Минобороны приняли проект высокоскоростного вертолета

Проект новейшего скоростного вертолета, развивающего скорость до 400 километров в час, защитили в Минобороны , сообщил источник.

«Проект в Минобороны представили и успешно защитили, в итоге остановились на одноосной схеме Миля. Пока речь идет о машине, способной развивать скорость 400 километров в час», — рассказал источник, передает РИА «Новости».

Он заявлял, что летающая лаборатория на базе Ми-24 достигла скорости в 400 км/ч.

В феврале 2018 года Минобороны анонсировало создание сверхскоростного вертолета, крейсерская скорость которого должна достигать 350-400 км/ч.