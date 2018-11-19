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В Минобороны приняли проект высокоскоростного вертолета
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Найдены предсмертные записки погибшего депутата
Найдены предсмертные записки погибшего депутата

В Минобороны приняли проект высокоскоростного вертолета 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Проект новейшего скоростного вертолета, развивающего скорость до 400 километров в час, защитили в Минобороны, сообщил источник.
«Проект в Минобороны представили и успешно защитили, в итоге остановились на одноосной схеме Миля. Пока речь идет о машине, способной развивать скорость 400 километров в час», — рассказал источник, передает РИА «Новости».
Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщал, что до конца ноября компания представит Минобороны концепт нового высокоскоростного воздушного судна.
Он заявлял, что летающая лаборатория на базе Ми-24 достигла скорости в 400 км/ч.
В феврале 2018 года Минобороны анонсировало создание сверхскоростного вертолета, крейсерская скорость которого должна достигать 350-400 км/ч.
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