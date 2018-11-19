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Российские военные прибыли в Индию
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Российские военнослужащие прибыли в Индию для совместных учений 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащие усиленного мотострелкового батальона Восточного военного округа России прибыли в Индию для участия в двусторонних учениях «Индра-2018», которые продлятся до 28 ноября.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николая Воскресенского.
По его словам, военные самолёты Ил-76 выполнили посадку на индийской базе Гвалиор.
«Затем российские военнослужащие наземным транспортом доставлены на полигон Бабина в штате Уттар Прадеш на северо-западе Индии, где прошла торжественная встреча участников учений в соответствии с национальными традициями Индии», — сообщил он.
Воскресенский добавил, что 250 российских солдат были размещены в полевом лагере. Они приступили к освоению танков Т-90 и боевых машин пехоты БМП-2 ВС Индии, которые индийская сторона предоставила российской на время учений.
Как ожидается, 19 ноября на полигоне Бабина состоится официальная церемония открытия учений.
Ранее сообщалось, что в Индию прибыли офицеры ВВО с целью подготовки учений «Индра-2018».
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