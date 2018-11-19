Истребитель F‐15 экстренно сел в Японии

Истребитель японских воздушных Сил самообороны F-15 вынужденно сел на юге страны. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Причиной экстренной посадки, по имеющимся данным, стали неисправности в гидравлической системе самолета.

Истребитель приземлился на базу ВВС США Кадэна в префектуре Окинава. Пострадавших в результате происшествия нет.

Накануне в штате Виргиния на парковку возле жилого комплекса рухнул истребитель North American P-51D Mustang. Крушение унесло жизни двоих человек, которые находились на борту самолета. Один из них был ветераном войны.