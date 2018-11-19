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F‐15 экстренно сел в Японии
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Истребитель F‐15 экстренно сел в Японии 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Истребитель японских воздушных Сил самообороны F-15 вынужденно сел на юге страны. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Причиной экстренной посадки, по имеющимся данным, стали неисправности в гидравлической системе самолета.
Истребитель приземлился на базу ВВС США Кадэна в префектуре Окинава. Пострадавших в результате происшествия нет.
Накануне в штате Виргиния на парковку возле жилого комплекса рухнул истребитель North American P-51D Mustang. Крушение унесло жизни двоих человек, которые находились на борту самолета. Один из них был ветераном войны.
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