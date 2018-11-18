«Способность молниеносно реагировать»: как Минобороны России укрепляет боевую мощь ВДВ

В Воздушно-десантных войсках России будут созданы формирования, оснащённые вертолётами и комплексами противовоздушной обороны. Об этом сообщил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников на встрече с военными атташе зарубежных государств. По его словам, нововведения призваны усилить мобильную компоненту российской армии. Как полагают эксперты, появление вертолётов и средств ПВО-ПРО в подразделениях «голубых беретов» позволит эффективнее решать задачи на оперативной глубине.

Заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников заявил в присутствии военных атташе зарубежных государств о грядущем появлении новых формирований в составе Воздушно-десантных войск. В частности, подразделения отечественной «крылатой пехоты» усилят вертолётами и средствами ПВО-ПРО.

«В перспективе наземный компонент будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны, обладающими интегрированными возможностями по нанесению противнику поражения», — сообщил Вязников.

По словам генерал-лейтенанта, Воздушно-десантные войска совершенствуются в соответствии с изменяющимися угрозами военной безопасности РФ, которые сейчас приобретают «комплексный характер». В связи с этим Россия наращивает мобильную компоненту своих вооружённых сил, уточнил Вязников.

18 октября во время посещения 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ( Камышин ) командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков рассказал военнослужащим о поиске и апробации «отвечающих условиям современной войны форм и способов применения войск».

Он сообщил, что в ходе манёвров «Восток-2018», в которых участвовало свыше 6 тыс. бойцов ВДВ, было задействовано «десантно-штурмовое подразделение нового типа». В нём были использованы экспериментальная организационная структура, интегрированные автоматизированные системы управления войсками (АСУВ) и отдельные образцы военной техники.

Как отметил Сердюков, опыт применения нового подразделения «станет определяющим для дальнейшего совершенствования тактики действий личного состава и развития Воздушно-десантных войск в целом».

На оперативной глубине

Как пояснил в беседе с RT полковник в отставке Виктор Литовкин , ВДВ постоянно совершенствуются. Учитывая специфику задач «крылатой пехоты», военное руководство РФ в первую очередь делает ставку на повышение мобильности. Именно с этой целью, полагает эксперт, планируется создать новые десантные формирования, оснащённые вертолётами и средствами отражения атаки с воздуха.

«Скорее всего, речь идёт о повышении эффективности действий ВДВ на оперативной глубине, то есть на дальности до 500 км. Для подобных задач как раз нужны транспортные и ударные вертолёты. Первые высаживают десант, вторые обеспечивают прикрытие в воздухе и огневую поддержку на земле», — отметил Литовкин.

В августе на форуме «Армия-2018» исполнительный директор Московского вертолётного завода (МВЗ) имени М. Л. Миля Сергей Романенко рассказал, что предприятие ведёт работу над перспективной боевой винтокрылой машиной для нужд ВДВ.

По словам топ-менеджера, вертолёт, рассчитанный на 8 человек, сможет работать в условиях высокогорья. Отличительной особенностью машины станет усовершенствованный турбовальный двигатель ВК-2500 разработки ОАО «Климов» . Опытно-конструкторские работы должны стартовать в следующем году, а поставка опытных образцов запланирована на 2026-й.

В настоящее время десантники широко используют различные версии Ми-8/17. Ожидается, что после 2020 года Силы специальных операций (ССО) и ВДВ будут летать на модернизированных с учётом сирийского опыта военно-транспортных вертолётах Ми-171Ш.

Машины получат усиленную броню, но при этом станут быстрее на 30 км/ч (максимальная скорость составит 280 км/ч). От ракетных ударов их будут защищать не только «тепловые ловушки», но и новейший комплекс радиоэлектронного противодействия (КРЭП) «Президент-С».

«Сейчас у ВДВ нет собственного вертолётного парка. Переброска десанта и грузов осуществляется посредством взаимодействия с подразделениями ВВС, куда входит армейская авиация. «Крылатая пехота» получит винтокрылые машины из нынешнего состава авиационных подразделений, либо это будут новые образцы, которые разрабатывает наша промышленность», — сказал Литовкин.

Таким образом, как пояснил собеседник RT, армейская авиация больше не будет частью приданных и поддерживающих подразделений, которые осуществляют взаимодействие с десантом на театре военных действий (ТВД), помогая им выполнять поставленные командованием задачи.

«Например, ВДВ нередко требуется поддержка крупнокалиберной дальнобойной артиллерии, которой у десантников нет. На поле боя артиллеристы и «голубые береты» действуют в рамках единого замысла. Похожим образом выглядит взаимодействие крылатой пехоты с авиацией», — сообщил Литовкин.

Авиадесантируемый «Птицелов»

Скорое появление в подразделениях ВДВ комплексов ПВО-ПРО объясняется увеличением средств воздушного нападения, подчеркнул в комментарии RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков . По его словам, характер современной войны предполагает необходимость круглосуточного мониторинга воздушного пространства.

«Сирийская кампания продемонстрировала, что сегодня даже у технически слабого противника могут быть ударные и разведывательные тактические беспилотники. Это весьма коварное оружие. БПЛА представляют собой малоразмерные цели, их с трудом фиксирует радиолокационная аппаратура. А ущерб от дронов может быть ощутимым», — отметил Леонков.

Из данных Минобороны следует, что ВДВ вооружены зенитными ракетными комплексами (ЗРК) «Стрела-10», установками ЗУ-23-2, переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) 9K333 «Верба», системами управления комплексами ПВО «Барнаул-Т». Также подразделения «крылатой пехоты» оснащены бронетранспортёрами БТР-ЗД «Скрежет», предназначенными для перевозки расчётов ПЗРК.

Как полагает Леонков, ВДВ требуется современный авиадесантируемый ЗРК малого радиуса действия. С этой ролью мог бы справиться комплекс «Панцирь», получивший большую известность благодаря успехам в Сирии. Однако, как указывает эксперт, его масса и габариты не позволяют осуществлять десантирование с борта транспортных самолётов.

2 августа Андрей Сердюков рассказал журналистам о скором завершении опытно-конструкторских работ над первым в мире авиадесантируемым ЗРК «Птицелов». По его словам, опытные образцы появятся в ВДВ в 2020 году, а поставка серийной продукции развернётся в 2022-м.

Как уточнил командующий Воздушно-десантными войсками, новейшими комплексами будут оснащены батареи «зенитных ракетных полков воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизий».

«Птицелов» создаётся на базе боевой машины десанта БМД-4М и ЗРК «Сосна» (глубокая модернизация комплекса «Стрела-10М3»). «Птицелов» сможет поражать авиационную технику (беспилотники, вертолёты, низколетящие самолёты), крылатые ракеты, снаряды реактивных систем залпового огня. Дальность комплекса — порядка 16 км, масса составит 13—15 т.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что Воздушно-десантные войска являются важнейшей силой в составе ВС РФ, способной в любое время суток выполнить самую сложную боевую задачу.