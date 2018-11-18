Ещё
В Бельгии решили создать женский спецназ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бельгии решили создать женский спецназ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В вооруженных силах Бельгии в конце 2019 — начале 2020 года появится подразделение сил специального назначения, сообщила телерадиокомпания RTBF.
Первые женщины были приняты на службу бельгийской армии в 1975 году. До этого они могли быть призваны в ряды вооруженных сил лишь в период мобилизации, передает РИА «Новости».
В бельгийской армии насчитывается 27 тыс. человек, из них 7,8% военнослужащих — женщины. В составе высшего офицерского звена вооруженных сил королевства женщин 13,9%.
В то же время в Бельгии нет всеобщей воинской службы, от нее отказались в 1992 году, однако с 1 января 2010 года была восстановлена срочная военная служба на добровольной основе.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
На Украине заявили о возможности «большой войны» с Россией В Германии объяснили необходимость единой армии Евросоюза Солдаты НАТО пожаловались на непригодность униформы к суровой зиме
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано последнее сообщение Осина57
«Не может передвигаться»237
Янукович госпитализирован с серьезными травмами920
Спортсмен застрелил лейтенанта Росгвардии в ночном клубе463
Раскрыто имя подозреваемого в убийстве росгвардейца бойца44
Видео
00:30
«Не может передвигаться»
Происшествия
00:30
Янукович госпитализирован с серьезными травмами
Украина Происшествия
01:04
Французы протестуют против повышения цен на бензин
В мире Европа
00:52
Дочь Задорнова жестко ответила «музам» отца
Шоу-бизнес Происшествия
00:16
Раскрыто имя подозреваемого в убийстве росгвардейца бойца
Происшествия
03:21
Побег из СССР: зачем грузинские «мажоры» угнали самолет
Происшествия Статьи
00:57
Захарова напомнила Западу о Донбассе
Политика
03:20
Танк по эскизам Леонардо да Винчи собрали в Белоруссии
Оружие Армия
00:58
Опубликованы кадры визита Путина в Печерский монастырь
Политика
00:59
Данко: только у Наташи могла родиться такая Агата
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение