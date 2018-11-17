«Дозаправка» Су-57 в воздухе попала на видео

В Сети появилось видео «дозаправки» Су-57 в воздухе

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры имитации дозаправки Су-57, снятые из кабины истребителя Су-30СМ, а также с рампы военно-транспортного самолета Ан-12.

На видео показано, как Су-57 подходит на минимальное расстояние к Ан-12 и выпускает штангу.

"В этот момент самолеты идут так близко, что даже видно лицо Сергея Богдана (летчик-испытатель — Прим. ред.), закрытое кислородной маской", — поделился впечатлениями журналист.

Сообщается, что имитация дозаправки продолжалась в течение десяти минут.