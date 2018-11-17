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«Дозаправка» Су-57 в воздухе попала на видео
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В Сети появилось видео «дозаправки» Су-57 в воздухе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры имитации дозаправки Су-57, снятые из кабины истребителя Су-30СМ, а также с рампы военно-транспортного самолета Ан-12.
На видео показано, как Су-57 подходит на минимальное расстояние к Ан-12 и выпускает штангу.
"В этот момент самолеты идут так близко, что даже видно лицо Сергея Богдана (летчик-испытатель — Прим. ред.), закрытое кислородной маской", — поделился впечатлениями журналист.
Сообщается, что имитация дозаправки продолжалась в течение десяти минут.
Су-57 — новейший российский многофункциональный истребитель, разработкой которого занимается ОКБ Сухого. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО, а также для разрушения системы управления действиями авиации противника. Серийную партию из 12 машин российские ВКС получат в 2019 году.
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