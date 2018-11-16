Россия и Киргизия обсудили военное сотрудничество

Фомин обсудил с представителем Генштаба Киргизии военное сотрудничество

"Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, а также обсужден ряд актуальных вопросов российско-киргизского военного и военно-технического сотрудничества", — говорится в сообщении.

Также стороны договорились о дальнейшем взаимодействии при решении вопросов развития объединенной военной базы РФ в Киргизии.