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Россия и Киргизия обсудили военное сотрудничество
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Фомин обсудил с представителем Генштаба Киргизии военное сотрудничество 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел в Москве встречу с заместителем начальника Генерального штаба ВС Киргизии полковником Нурланом Чомоевым, в ходе которой были затронуты вопросы военного сотрудничества, сообщили в Минобороны РФ.
"Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, а также обсужден ряд актуальных вопросов российско-киргизского военного и военно-технического сотрудничества", — говорится в сообщении.
Также стороны договорились о дальнейшем взаимодействии при решении вопросов развития объединенной военной базы РФ в Киргизии.
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