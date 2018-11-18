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Украинский генерал допустил широкомасштабную войну с РФ
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Украинский генерал допустил широкомасштабную войну с РФ 

Рамблер + ещё 14 3 часа назад
Бывший замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко не исключил широкомасштабной войны с Россией в случае если она закроет Азовское море для украинских судов, сообщает издание «Апостроф».
Однако такой сценарий, по его мнению, маловероятен, потому что в нем никто не заинтересован. Без помощи Запада Киеву в этой ситуации не справиться, а он не захочет вводить войска на Украину из-за опасений, что это приведет к третьей мировой войне.
«Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в Третью мировую. А активно помогать на дипломатическим, экономическом фронтах и в военной области — это да. Но воевать за Украину — нет», — пояснил он.
В Кремле, уверен Романенко, тоже осознают, что обострение ситуации в Азовском море больно ударит по России. Он подчеркнул, что теперешние санкции против России «не сравнимы с рейгановскими санкциями по отношению к Союзу, то есть финансы не трогаются, энергетика не трогается и у Кремля еще есть серьезные резервы».
Киев нашел «цель» России в Азовском море
Ранее член Совета Федерации Франц Клинцевич отметил, что в ответ на задержание украинскими властями 15 судов, заходивших до этого в порты на Крымском полуострове, Россия может заблокировать Азовское море.
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