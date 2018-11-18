Украинский генерал допустил широкомасштабную войну с РФ

Однако такой сценарий, по его мнению, маловероятен, потому что в нем никто не заинтересован. Без помощи Запада Киеву в этой ситуации не справиться, а он не захочет вводить войска на Украину из-за опасений, что это приведет к третьей мировой войне.

«Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в Третью мировую. А активно помогать на дипломатическим, экономическом фронтах и в военной области — это да. Но воевать за Украину — нет», — пояснил он.

В Кремле, уверен Романенко, тоже осознают, что обострение ситуации в Азовском море больно ударит по России. Он подчеркнул, что теперешние санкции против России «не сравнимы с рейгановскими санкциями по отношению к Союзу, то есть финансы не трогаются, энергетика не трогается и у Кремля еще есть серьезные резервы».