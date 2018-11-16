Малайзия пожаловалась России на Су-30МКМ

Малайзии требуется помощь России в обслуживании и ремонте истребителей Су-30МКМ, сообщает Free Malaysia Today.

«Как вы знаете, мы купили несколько российских самолетов, и я думаю, нам нужно больше узнать о том, как обслуживать и ремонтировать их», — заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в кулуарах 33-го саммита АСЕАН.

Детали переговоров не сообщаются, поскольку пресса присутствовала только на протокольном обмене мнениями перед началом встречи глав государств.

В августе главнокомандующий ВВС Малайзии генерал Дато Аффенди Бин Буанг заявил, что проблема с боеготовностью истребителей российского производства усугубляется необходимостью обязательного технического освидетельствования 12 единиц Су-30МКМ после истечения десятилетнего срока эксплуатации. В июле малайзийский министр обороны Мохамад Сабу заявил, что только 4 из 28 российских истребителей, находящихся у королевских ВВС, способны подняться в небо, тогда как остальные находятся в ремонте.

Предложение «Сухого», предполагающее отправку неисправных Су-30МКМ в России, в Малайзии посчитали дорогим. Также государство в Юго-Восточной Азии не устроили срок, в течение которого российская компания готова выполнить техническое освидетельствование.

В 2007-2009 годы Малайзия получила 18 тяжелых истребителей четвертого поколения Су-30МКМ (многоцелевой, коммерческий, малайзийский), представляющих собой развитие серийного Су-30МКИ, стоящего на вооружении ВВС Индии. Частично сделка предполагала поставки в Россию малайзийского пальмового масла. От Су-30МКИ вариант Су-30МКМ отличается составом бортового оборудования. Истребитель для Малайзии получил, в частности, индикатор на лобовом стекле, инфракрасную систему переднего обзора и контейнер лазерного подсвета европейской компании Thales.