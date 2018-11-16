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Малайзия пожаловалась России на Су-30МКМ
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Самолеты едва не столкнулись над Москвой
Самолеты едва не столкнулись над Москвой

Малайзия пожаловалась России на Су-30МКМ 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Евгений Козырев / «Коммерсантъ»
Малайзии требуется помощь России в обслуживании и ремонте истребителей Су-30МКМ, сообщает Free Malaysia Today.
«Как вы знаете, мы купили несколько российских самолетов, и я думаю, нам нужно больше узнать о том, как обслуживать и ремонтировать их», — заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в кулуарах 33-го саммита АСЕАН.
Детали переговоров не сообщаются, поскольку пресса присутствовала только на протокольном обмене мнениями перед началом встречи глав государств.
В августе главнокомандующий ВВС Малайзии генерал Дато Аффенди Бин Буанг заявил, что проблема с боеготовностью истребителей российского производства усугубляется необходимостью обязательного технического освидетельствования 12 единиц Су-30МКМ после истечения десятилетнего срока эксплуатации. В июле малайзийский министр обороны Мохамад Сабу заявил, что только 4 из 28 российских истребителей, находящихся у королевских ВВС, способны подняться в небо, тогда как остальные находятся в ремонте.
Предложение «Сухого», предполагающее отправку неисправных Су-30МКМ в России, в Малайзии посчитали дорогим. Также государство в Юго-Восточной Азии не устроили срок, в течение которого российская компания готова выполнить техническое освидетельствование.
В 2007-2009 годы Малайзия получила 18 тяжелых истребителей четвертого поколения Су-30МКМ (многоцелевой, коммерческий, малайзийский), представляющих собой развитие серийного Су-30МКИ, стоящего на вооружении ВВС Индии. Частично сделка предполагала поставки в Россию малайзийского пальмового масла. От Су-30МКИ вариант Су-30МКМ отличается составом бортового оборудования. Истребитель для Малайзии получил, в частности, индикатор на лобовом стекле, инфракрасную систему переднего обзора и контейнер лазерного подсвета европейской компании Thales.
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