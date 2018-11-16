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Полет «вездесущих близнецов» А-50 попал на видео
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Минобороны показало видео полета «вездесущих близнецов» А-50 

Российская Газета 31 минуту назад
Министерство обороны России опубликовало видеоролик руления и полета самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Отметим, что летающий комплекс ДЛРО А-50У создан на базе самолета Ил-76. Грибообразная антенна радара позволяет операторам обнаружить баллистическую ракету за 800 километров, бомбардировщики — на расстоянии до 650 километров, истребители — до 300 километров. Одновременно самолет-радар может сопровождать до 300 целей, наводя на них до 30 истребителей. Причем с перехватчиком МиГ-31 обмен данными происходит в автоматическом режиме. В новейшей модификации самолета А-50У обновлен радиотехнический комплекс для лучшего обнаружения малозаметных и низковысотных целей.
Отметим, что самолеты ДЛРО активно применялись в Сирии и наблюдали за действиями авиации США и их союзников в сирийском воздушном пространстве. Полученная ими информация оказалось ценной для ВКС России.
Кроме того, в России ведется разработка новых "летающих радаров" А-100. Новинка будет оснащена новым многофункциональным радиотехническим комплексом и более мощными двигателями. Ожидается, что самолеты А-100 будут приняты на вооружение в 2020 году — одновременно с новыми истребителями Су-57 и МиГ-35.
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