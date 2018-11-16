«Петр Великий» выпустил ракето-торпеду

Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота «Петр Великий» на противолодочных учениях в Баренцевом море провел пуски ракето-торпед комплекса РПК-6М «Водопад». Соответствующие кадры показала «Звезда».

Учения предполагали отработку действий с потенциальным противником, роль которого исполнила атомная подводная лодка. На первом этапе учений экипажи отрабатывали задачи по поиску и слежению за подводными и надводными целями, а также условному применению комплексов вооружения.

Противолодочный ракетно-торпедный комплекс РПК-6М «Водопад» способен поражать подлодки противника на дальности до 50 километров. При пуске ракета комплекса ныряет в воду, затем взлетает в воздух и доставляет торпеду в район цели, после чего боевая головка УМГТ-1 снова опускается в воду. Комплекс разрабатывался в СССР с 1969 года.