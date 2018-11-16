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«Петр Великий» выпустил ракето-торпеду
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Самолеты едва не столкнулись над Москвой

«Петр Великий» выпустил ракето-торпеду 

Lenta.ru + ещё 5 3 часа назад
Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота «Петр Великий» на противолодочных учениях в Баренцевом море провел пуски ракето-торпед комплекса РПК-6М «Водопад». Соответствующие кадры показала «Звезда».
Учения предполагали отработку действий с потенциальным противником, роль которого исполнила атомная подводная лодка. На первом этапе учений экипажи отрабатывали задачи по поиску и слежению за подводными и надводными целями, а также условному применению комплексов вооружения.
Противолодочный ракетно-торпедный комплекс РПК-6М «Водопад» способен поражать подлодки противника на дальности до 50 километров. При пуске ракета комплекса ныряет в воду, затем взлетает в воздух и доставляет торпеду в район цели, после чего боевая головка УМГТ-1 снова опускается в воду. Комплекс разрабатывался в СССР с 1969 года.
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