«Молодец, Норвегия. Ты перехитрила саму себя»

Task and Purpose: севший на мель норвежский фрегат не годится даже на запчасти

Несколько дней назад норвежский фрегат Helge Ingstad, возвращавшийся с масштабных учений НАТО , столкнулся с танкером и сел на мель, пишет Task and Purpose. Власти скандинавской страны надеялись спасти оборудование с ещё не затопленных частей одного из самых боеспособных кораблей НАТО. Но теперь об этих планах можно забыть — судно почти полностью ушло под воду, отмечает издание.

8 ноября после столкновения с гражданским судном капитан норвежского фрегата Helge Ingstad принял «гениальное решение». Он намеренно посадил один из самых боеспособных кораблей НАТО на мель, чтобы избежать его мгновенного затопления, пишет Task and Purpose.

И вот несколько дней спустя Helge Ingstad почти полностью ушёл под воду. Что фактически лишает норвежскую армию шанса спасти установленные на корабле системы, отмечает издание.

Ранее Королевские ВМС Норвегии сообщили, что фрегат был прочно закреплён к берегу с помощью стальных канатов и якорей. Кроме того, анонсировались планы отправить группу экспертов на борт судна, чтобы они оценили масштаб повреждений и попытаться оградить всё ещё сухие отделения от подступающей воды.

Но теперь, по мнению издания, на эти планы можно официально поставить крест. О чём свидетельствует снятое береговой службой Норвегии видео, демонстрирующее нынешнее состояние Helge Ingstad.

Издание напоминает, что инцидент произошёл во время возвращения корабля на родину. Он принимал участие в крупнейших учениях Североатлантического альянса со времён холодной войны «Единый трезубец».