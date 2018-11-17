История российско-индийских учений «Индра»

8-28 ноября 2018 года в Индии пройдут российско-индийские учения "Индра" (сокращение от названий двух стран).

Впервые они состоялись в мае 2003 года и до 2013 года проходили попеременно с участием сухопутных и военно-морских сил на территории двух стран. Начиная с 2014 года эти учения проводятся ежегодно в двух фазах — сухопутные (антитеррористические) и морские. В 2014 году состоялись авиационные учения. Всего было проведено семь военно-морских, одни авиационные и восемь сухопутных учений. В 2017 году впервые прошли межвидовые маневры — в них приняли участие военнослужащие всех трех родов войск.

"Индра-2017"

"Индра-2017" проходили с 20 по 29 октября с привлечением кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа (ВВО) и сухопутных подразделений индийской армии на полигонах Приморского края и в акватории залива Петра Великого.

В морской части совместный отряд кораблей отработал проводку за тралами, выполнил артиллерийские стрельбы и осуществил досмотр подозрительного судна. Корабли двух стран провели совместное маневрирование и тренировку по организации связи. Морская часть завершилась совместной высадкой морского десанта на необорудованное побережье на полигоне Клерк. Перед высадкой международный отряд кораблей подавил огневые точки условного противника. Затем самолет Ил-76 имитировал высадку на полигон воздушного десанта. В маневрах принимали участие большой десантный корабль "Адмирал Невельской" и малый противолодочный корабль "Усть-Илимск", с индийской стороны — фрегат "Сатпура" и корвет "Кадматт".

Во время учений впервые в истории ВКС России полеты на российской технике выполнили смешанные международные экипажи, в составе которых роль вторых пилотов была доверена летчикам ВВС Индии. Смешанные экипажи пилотировали самолеты Су-30М2, АН-26 и вертолеты Ми-8АМТШ, приняли участие в высадке десанта на полигон Сергеевский, а также поразили ракетами мишенные позиции, имитирующие огневые точки условного противника. Кроме того, в учениях были задействованы разведывательные самолеты Су-24МР и двухместные истребители Су-20М2.

На полигоне Сергеевский подразделения общевойсковой армии ВВО и военнослужащие корпуса сухопутных войск ВС Индии провели совместную тренировку по отражению нападения условных террористов на укрепленный блокпост. Их поддерживали мотострелковые подразделения, усиленные танками Т-72Б3. В этой тренировке участвовало более 200 военнослужащих двух стран и около 20 боевых машин пехоты и танков. Кроме того, была отбита атака условных вооруженных групп на гуманитарный конвой.

"Индра-2018"

В ноябре 2018 года в сухопутных учениях "Индра" на военном полигоне Бабина в штате Уттар-Прадеш (Индия) примут участие 500 военнослужащих России и Индии. ВВО отправит на полигон в Индии танковые, мотострелковые, разведывательные подразделения со своим стрелковым оружием, боеприпасами, средствами имитации, связи и оптическими приборами. Боевую технику для отработки практических действий российским военнослужащим предоставит индийская сторона. В ходе учений планируется отработать совместное планирование миротворческой операции, взаимодействие представителей штабов и подразделений сухопутных войск обеих стран, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований.

Во время проведения учений состоятся совместные лекции, учебные стрельбы, демонстрация вооружения и военной техники, спортивные мероприятия.

Ожидается, что учения Военно-морского флота России и Военно-морских сил Индии пройдут в конце 2018 года.