Ещё
Названо число желающих купить С-400 стран
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Не менее 13 стран заинтересованы в С-400, сообщили СМИ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Не менее 13 стран заинтересованы в покупке российских систем ПВО С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США, сообщает в среду телеканал CNBC со ссылкой на американское разведсообщество.
США в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) отговаривают третьи страны от покупки российских вооружений, в особенности С-300 и С-400, в противном случае угрожая санкциями. Взамен российских систем американские дипломаты предлагают оружие собственного производства. По утверждению госдепартамента, ему уже удалось сорвать российские оборонные контракты на миллиарды долларов.
Тем не менее, в списке заинтересованных покупкой С-400 числится более дюжины стран, включая Саудовскую Аравию, Катар, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак, сообщает телеканал.
Последние новости
Свидетель убийства Талькова заговорил спустя 27 лет Кремль принудил Англию впустую сжигать миллиарды фунтов Необычная шутка стюардессы над пассажиром взволновала Сеть
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат опубликовал меню и цены столовой Госдумы572
Порошенко перешел на крик в разговоре с главой УПЦ768
Семь тысяч вдов захотели вернуть в Россию524
Москву накроет скандинавский циклон4
«Получили по харе»: Соловьев поспорил с украинцем539
Видео
00:36
Счастливое падение: ребенок случайно спас друга
Происшествия
00:19
В московских парках открылись первые катки
Новости Москвы Пожары
00:31
Встреча Путина и Моди «из болливудского фильма» попала на видео
Политика
02:56
Крабоеда-«цапка» призвали освободить
Происшествия
03:05
Депутат опубликовал меню и цены столовой Госдумы
Политика Общество
03:52
Посадка пассажирского самолета в грозу попала на видео
Происшествия Погода
02:24
Невеста погибшего в крушении Boeing 737 исполнила его желание
Общество
01:39
Почему Назарбаев боится изображения Крымского моста
СНГ В мире
10:05
Порошенко перешел на крик в разговоре с главой УПЦ
В мире Украина
00:31
США введут «адские санкции» против России
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение