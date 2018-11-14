Названо число желающих купить С-400 стран

Не менее 13 стран заинтересованы в С-400, сообщили СМИ

Не менее 13 стран заинтересованы в покупке российских систем ПВО С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США, сообщает в среду телеканал CNBC со ссылкой на американское разведсообщество.

США в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) отговаривают третьи страны от покупки российских вооружений, в особенности С-300 и С-400, в противном случае угрожая санкциями. Взамен российских систем американские дипломаты предлагают оружие собственного производства. По утверждению госдепартамента , ему уже удалось сорвать российские оборонные контракты на миллиарды долларов.

Тем не менее, в списке заинтересованных покупкой С-400 числится более дюжины стран, включая Саудовскую Аравию, Катар, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак, сообщает телеканал.