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Су-57 сделали многоглазым
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Су-57 сделали многоглазым 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Российский истребитель пятого поколения Су-57 сможет одновременно отслеживать до 30 аэродинамических целей, заявил «Звезде» генеральный директор «НИИ приборостроения имени Виктора Тихомирова» Юрий Белый.
Подобные возможности самолету обеспечат распределенные по его планеру активные фазированные антенные решетки, которые позволяют использовать истребитель, в частности, в роли разведчика и наводчика для беспилотных летательных аппаратов.
В качестве целей выступают самолеты, вертолеты и крылатые ракеты противника. По словам Белого, до появления Су-57 на российских и зарубежных истребителях «устанавливался только один локатор в носовой части».
Днем ранее телеканал, ссылаясь на заявление генерального конструктора-директора «ОКБ имени Архипа Люльки» Евгения Марчукова, сообщил, что двигатель второго этапа для Су-57 превосходит все имеющиеся в мире аналоги, а по удельной тяге, удельному расходу и удельному весу соответствует поколению истребителей 5+.
В ноябре на выставке Airshow China 2018 китайская сторона показала бортовую активную фазированную антенную решетку радара KLJ-7A, получившую 600 приемо-передающих модулей, в отличие от боковых радаров серии Н036Б-1-01 российского Су-57, где насчитывается 358 модулей. Радары KLJ-7A должны получить китайские (J-10A) и пакистанские (JF-17 Block 3) истребители четвертого поколения.
В июле вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что «Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире», поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения».
В апреле в The Drive допустили, что приостановка Индией совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения, спровоцирует отмену ранее заявленных планов по серийному выпуску данного самолета. В том же месяце в The National Interest выразили сомнение в успешности реализации проекта Су-57.
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