Су-57 сделали многоглазым 

Подобные возможности самолету обеспечат распределенные по его планеру активные фазированные антенные решетки, которые позволяют использовать истребитель, в частности, в роли разведчика и наводчика для беспилотных летательных аппаратов.

В качестве целей выступают самолеты, вертолеты и крылатые ракеты противника. По словам Белого, до появления Су-57 на российских и зарубежных истребителях «устанавливался только один локатор в носовой части».

В ноябре на выставке Airshow China 2018 китайская сторона показала бортовую активную фазированную антенную решетку радара KLJ-7A, получившую 600 приемо-передающих модулей, в отличие от боковых радаров серии Н036Б-1-01 российского Су-57, где насчитывается 358 модулей. Радары KLJ-7A должны получить китайские (J-10A) и пакистанские (JF-17 Block 3) истребители четвертого поколения.

В апреле в The Drive допустили, что приостановка Индией совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения, спровоцирует отмену ранее заявленных планов по серийному выпуску данного самолета. В том же месяце в The National Interest выразили сомнение в успешности реализации проекта Су-57.