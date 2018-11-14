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Cерийному Су-57 выбрали окрас 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Истребитель пятого поколения Су-57 пойдет в серийное производство в «пиксельном» окрасе, создающем эффект размытого контура, заявил главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.
«Пиксельная окраска дает эффект размытого контура, что позволяет исказить четкие границы, которые есть у аэродинамической компоновки самолета», — рассказал Стрелец телеканалу «Звезда».
Он указал, что незаметность Су-57 придает форма планера, специальное покрытие на фонаре и других элементах.
Напомним, платформа, реализующая функцию невидимости Су-57, была разработана с нуля.
Ранее генеральный конструктор «ОКБ им. А. М. Люльки» Евгений Марчуков сообщал, что двигатель нового истребителя позволяет лететь на сверхзвуковой скорости без форсажа.
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