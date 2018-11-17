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Корабли Черноморского флота подняли по тревоге
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Экипажи 15 кораблей Черноморского флота РФ подняты по тревоге в рамках учений 

ТАСС + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экипажи кораблей и катеров Черноморского флота (ЧФ) РФ с местом базирования в Севастополе и Новороссийске были подняты по тревоге в рамках специального учения с задачами заступления кораблей на боевое дежурство. Об этом сообщил в субботу официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.
"Экипажи 15 надводных кораблей и катеров флота в ходе учения отработали действия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу, применению оружия и выходу из пункта базирования", — сказал он.
По словам Рулева, проверяющие отметили умелые действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при объявлении боевой тревоги, экстренного выхода из пункта базирования, отражения воздушных атак и приготовления корабля к заступлению на боевое дежурство.
В учениях, в частности, приняли участие экипажи гвардейского ракетного крейсера "Москва", фрегата "Адмирал Григорович", сторожевых кораблей "Пытливый" и "Сметливый", малого ракетного корабля "Вышний Волочек" и ракетного катера "Набережные Челны".
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