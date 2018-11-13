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Превосходит все аналоги: разработчик о двигателе Су-57
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Превосходит все аналоги: разработчик раскрыл особенности двигателя Су-57 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Новый двигатель для истребителя Су-57 превосходит зарубежные аналоги, значительно расширит его возможности и относится к поколению 5+.
Двигатель второго этапа для истребителя пятого поколения Су-57 по своей удельной тяге превосходит все имеющиеся в мире аналоги. Об этом в новом выпуске программы «Военная приемка» съемочной группе телеканала «Звезда» рассказал генеральный конструктор-директор «ОКБ им. А. М. Люльки» Евгений Марчуков.
«Я бы сказал, что это поколение 5+, немного опережающее пятое. Именно этому поколению соответствует двигатель по удельной тяге, удельному расходу и удельному весу», — рассказал Марчуков.
Марчуков отметил, что по удельной тяге двигатель превосходит все зарубежные аналоги, является совершенно новым изделием и не имеет ничего общего с двигателем истребителя Су-35.
В данный момент истребитель Су-57 проходит испытания, а в будущем будет поставляться в войска с двигателем АЛ-41Ф1, используется в том числе и на истребителях Су-35.
Двигатель второго этапа, который получил условное обозначение «Тип-30» позволит истребителю быстрее осуществлять взлет, набирать высоту, совершать маневры с большой перегрузкой при ведении воздушного боя, особенно ближнего.
Кроме того, двигатель позволит совершать полет на сверхзвуковой скорости без использования форсажа, а в перспективе — увеличить радиус действия благодаря меньшему расходу топлива.
Первый полет Су-57 с новым двигателем прошел 5 декабря 2017 года. По словам президента Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, его испытания займут несколько лет.
В сентябре текущего года заместитель технического директора Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина Юрий Кондратьев сообщил корреспонденту «Звезды», что двигатель второго этапа создается в тех же габаритах, что и АЛ-41Ф1, поэтому больших доработок конструкции самолета при его внедрении не потребуется.
Кроме того, он отметил, что этот двигатель получат в том числе и самолеты в строевых частях.
Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» в это воскресенье, в 09:55 утра.
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