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На Украине заметили неизвестный БПЛА над арсеналом
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Киев заявил о неизвестном БПЛА над арсеналом в Кировоградской области 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские военные зафиксировали и пресекли полет неизвестного беспилотного летательного аппарата над военным складом в Кировоградской области, сообщила во вторник пресс-служба Генштаба вооруженных сил Украины.
"Вчера, 12 ноября, возле одного из военных арсеналов в Кировоградской области средствами радиоэлектронной борьбы был зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата. Средствами РЭБ предупрежден пролет БПЛА над военным арсеналом", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Отмечается, что командованием немедленно была усилена охрана объекта и проведена проверка территории на наличие посторонних предметов. О происшествии сообщено Службе безопасности Украины и Национальной полиции.
Ранее в марте в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил при этом, что перед ЧП радиолокационные службы Украины якобы зафиксировали беспилотник, который будто бы двигался на низких высотах и "совершил пуск ракеты в сторону открытой площадки 67 арсенала", а потом "он делал еще один выстрел". При этом никаких подтверждений правдивости своих слов украинский генпрокурор не привел.
За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.
На военном складе в Черниговской области в октябре произошел взрыв, начался пожар. По данным украинских СМИ, этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. Ранее ряд экспертов предлагали промониторить воздушное пространство на предмет беспилотника.
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