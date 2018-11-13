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Минобороны может получить новые полномочия
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Минобороны может получить новые полномочия 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны может разделить с ФСБ полномочия по координации взаимодействия федеральных органов власти и других госорганов при установлении преднамеренного характера вспышек инфекционных заболеваний на территории страны.
Проект указа Президента РФ, который разрабатывает Минобороны, размещён на портале нормативных правовых актов. Предлагается внести изменение в Положение о Министерстве обороны Российской Федерации, добавив в раздел о полномочиях ведомства пункт о том, что Минобороны осуществляет совместно с ФСБ координацию взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и других госорганов «при решении задачи установления преднамеренного характера возникновения вспышки инфекционного заболевания людей, животных и сельскохозяйственных растений на территории Российской Федерации».
«Решение указанной задачи будет осуществляться Управлением начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в пояснении к документу.
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