Минобороны может получить новые полномочия

Министерство обороны может разделить с ФСБ полномочия по координации взаимодействия федеральных органов власти и других госорганов при установлении преднамеренного характера вспышек инфекционных заболеваний на территории страны.

Проект указа Президента РФ, который разрабатывает Минобороны, размещён на портале нормативных правовых актов. Предлагается внести изменение в Положение о Министерстве обороны Российской Федерации, добавив в раздел о полномочиях ведомства пункт о том, что Минобороны осуществляет совместно с ФСБ координацию взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и других госорганов «при решении задачи установления преднамеренного характера возникновения вспышки инфекционного заболевания людей, животных и сельскохозяйственных растений на территории Российской Федерации».