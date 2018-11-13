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В НАТО рассказали о проблемах на учениях в Норвегии
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В НАТО рассказали о проблемах на учениях в Норвегии из-за холода 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Marius Vågenes Villanger / Forsvaret
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, говоря о крупнейших за последние годы учениях НАТО Trident Juncture в Норвегии, сообщил о фактах выхода из строя военной техники из-за холода.
Крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture проходили с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. В отработке сценария коллективной обороны при нападении условного противника были задействованы 50 тысяч военнослужащих, силы и средства всех 29 союзников, а также партнеров — Швеции и Финляндии.
"Например, наши командиры заметили, что машины чаще ломаются из-за холода. Так мы начали использовать 3D-принтинг для изготовления запасных частей. Они могут поставляться незамедлительно, избегая необходимости ожидания того, пока их доставят из отдаленного склада", — сказал Столтенберг, выступая на промышленном форуме НАТО в Берлине. Выступление транслировалось на сайте НАТО.
По словам Столтенберга, в ходе учений в Норвегии был протестирован один из самых маленьких беспилотников в мире — "дрон, который может видеть в темноте".
Промышленный форум НАТО является главной площадкой для проведения стратегического диалога с промышленными кругами, работающими в области обороны и безопасности, о планировании и создании потенциала НАТО. Проводимый при поддержке генсека Столтенберга форум совместно организован верховным главнокомандующим по трансформации генералом Андре Ланата и помощником генсека НАТО по оборонным инвестициям Камилем Грандом.
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