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В НАТО решили повременить с учениями в Азовском море
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На Украине оценили возможность проведения учений НАТО в Азовском море 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Украина и НАТО пока не планируют проводить учения в Азовском море, заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина» глава украинской миссии при альянсе Вадим Пристайко.
«Совместные учения или операция в Азовском море, безусловно, будут восприняты Россией как провокация. Альянс же не планирует провоцировать Россию. Вхождение военных кораблей в Азовское море согласно тому статусу, который всё еще у него остается, — это проблемный вопрос», — сказал он.
Он подчеркнул, что ни НАТО, ни Украина «не заинтересованы в дальнейшем углублении конфликта».
«И мы на сегодняшний день больше заботимся о том, как нам защитить наше побережье, как нам усилить наши возможности», — добавил он.
Дипломат, в частности, рассказал о строительстве «небольшой военно-морской базы в Азовском море» и усилении ракетного и артиллерийского вооружения.
«Недавно мы проводили свои собственные учения — ракетные. Пока планов с НАТО по проведению учений в Азовском море у нас нет», — заключил он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT France также прокомментировал возможность проведения учений НАТО в Азовском море.
В конце октября на Украине рассказали, что для «возвращения своей части» Азовского моря надо предпринимать более радикальные действия, в том числе «пригласить корабли НАТО для проведения совместных учений».
В Государственной думе подчеркнули, что кораблям альянса «нечего делать» в регионе.
RT на русском: последние новости
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