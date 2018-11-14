Корабли ВМС Южной Кореи завершили визит во Владивосток

Южнокорейские офицеры и курсанты побывали в Тихоокеанском высшем военно-морском училище, где встретились с командным составом и познакомились с учебно-материальной базой ТОВВМУ

Сегодня отряд кораблей Военно-морских сил Республики Корея в составе эсминца управляемого ракетного оружия «Тэчжоён» и танко-десантных кораблей «Ильчхульбон» и «Чхонванбон» завершил программу пребывания во Владивостоке . Этот визит стал тринадцатым по счету заходом кораблей ВМС Южной Кореи в Приморье.

В период делового захода, который начался 12 ноября, моряки ВМС и курсанты военных училищ Южной Кореи встретились с командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Сергеем Авакянцем, возложили венок к мемориальному комплексу «Боевая слава Тихоокеанского флота», побывали в музее ТОФ, посетили музейные комплексы «Подводная лодка С-56» и «Ворошиловская батарея».

Южнокорейские офицеры и курсанты побывали в Тихоокеанском высшем военно-морском училище, где встретились с командным составом и познакомились с учебно-материальной базой ТОВВМУ.

Во Владивостоке прошли товарищеские соревнования между российскими и корейскими моряками по волейболу и перетягиванию каната.

На основном флотском причале состоялась церемония проводов отряда, после чего южнокорейские корабли и покинули столицу Приморья.