Как США наказывают союзников

США прекращают дозаправку самолетов ВВС Саудовской Аравии в ходе конфликта в Йемене

США прекращают дозаправку самолетов ВВС Саудовской Аравии в ходе конфликта в Йемене , что может рассматриваться как «наказание» Эр-Рияда за убийство саудовского журналиста. Тем временем в Вашингтоне звучит все больше голосов протеста против любого другого участия США в кровопролитной войне, уносящей жизни тысяч мирных жителей.

Поздно вечером в пятницу Соединенные Штаты объявили, что прекращают дозаправку самолетов ВВС Саудовской Аравии в воздухе в войне с мятежниками-хуситами в Йемене, поскольку продолжающийся вооруженный конфликт погрузил эту арабскую страну в острый гуманитарный кризис. Об этом пишет издание Defense News.

Пентагоне подчеркивают, что это решение не затрагивает американскую военную помощь Эр-Рияду и дальнейшее обучение саудовских военных с целью повышения результативности ударов ВВС королевства, которые в настоящее время подчас влекут за собой гибель тысяч гражданских лиц в ходе конфликта в Йемене.

«США и коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, планируют продолжить сотрудничество в ходе создания законных вооруженных сил Йемена, чтобы защитить граждан этой страны, обеспечить безопасность границ государства и противостоять усилиям Аль-Каиды ИГИЛ (организация запрещена в России ) в Йемене и прилегающем регионе», — заявил министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис

Скорее всего, решение США остановить дозаправку самолетов ВВС Саудовской Аравии в воздухе не окажет решающего влияния на ход вооруженного конфликта в Йемене, но позволит администрации Дональда Трампа заявить, что она приняло меры против Эр-Рияда и предотвратила дальнейшее опустошение Йемена.

В официальном заявлении Эр-Рияда говорится, что «ВВС Саудовской Аравии увеличили свои собственные возможности по дозаправке самолетов топливом в воздухе», поэтому «прекращение заправки со стороны США не окажет решающего влияния на ведение ВВС Саудовской Аравии боевых действий в Йемене».

Эти действия и заявления обеих сторон сопровождаются растущим раздражением конгресса США, направленным против Саудовской Аравии, ключевого союзника Вашингтона в регионе и страны, в которую президент Дональд Трамп совершил свой первый зарубежный визит после вступления в должность.

Наследный принц Мохаммед бен Салман вызвал ярость американских законодателей после того, как в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября убит саудовский журналист и писатель Джамала Хашуджи, обозреватель газеты Washington Post и критик наследного принца.

Турция заявляет, что Хашуджи был задушен и расчленен в здании консульства группой убийц, включающей 15 соучастников, среди которых есть лица, весьма близкие к принцу Мохаммеду бен Салману.

Члены конгресса США требуют, чтобы администрация Дональда Трампа сократила продажи оружия Саудовской Аравии или приняла какие-либо другие меры.

В связи с тем, что контроль над нижняя палата конгресса США перешел к демократам, наказание Саудовской Аравии со стороны Капитолийского холма становится все более вероятным.

Решение о прекращении дозаправки самолетов ВВС Саудовской Аравии в воздухе готовилось и рассматривалось в течение нескольких недель, пишет газета The Washington Post. Американские чиновники на условиях анонимности заявили, что сотрудников сената США опрашивали по этой проблеме на прошлой неделе с единственной целью — уточнить, поддержат ли их сенаторы решение по прекращению дозаправки.

Джеймс Мэттис признал «двухпартийный интерес к этой проблеме» и сказал, что администрация Дональда Трампа «благодарна за длительный диалог, который Белый дом имел с ключевыми членами конгресса по прекращению дозаправки». Антивоенные группы сената и палаты представителей приветствуют это решение как победу и призывают, чтобы США пошли дальше в прекращении поддержки военной кампании в Йемене.

К слову говоря, Саудовская Аравия оплачивала Соединенным Штатам дозаправку своих самолетов в воздухе, но никаких деталей о стоимости этого процесса пока нет.

Совершенно ясно, что администрация Дональда Трампа наконец начинает осознавать, что в США сформировалась непримиримая оппозиция продолжению подпитки войны в Йемене, полагают в американском экспертном сообществе.

Соединенные Штаты эффектно дали зеленый свет наступлению коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, когда госсекретарь Майк Помпео 12 сентября заверил руководство Эр-Рияда в продолжении американской поддержки воздушной кампании против хуситов. Он разве что сказал, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты должны принять соответствующие меры в целях минимизации потерь среди гражданского населения.

Министр обороны США Джеймс Мэттис делал похожие заявления, призывая к тому, чтобы американское влияние на арабскую воздушную кампанию не приводило бы к увеличению числа ударов по мирным жителям. В заявлении, сделанном на прошлой неделе в пятницу, он сказал, что «США продолжат работать с коалицией и Йеменом, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения и расширить срочную гуманитарную деятельность по всей стране».

При этом в августе Мэттис отмечал, что американская поддержка была обусловлена договоренностями с саудитами сделать все возможное, чтобы избежать лишних жертв среди гражданского населения. Также эти договоренности базировались на поддержке Эр-Риядом усилий ООН по мирному урегулированию в Йемене и скорейшему завершению вооруженного конфликта.

В этих целях Соединенные Штаты предоставили жителям Саудовской Аравии и ее партнерам по коалиции необходимые разведывательные сведения, обеспечили дозаправку самолетов в воздухе, оказали помощь необходимыми военными советниками, но непосредственно вооруженные силы США не были вовлечены в удары с воздуха или другие аспекты ведения боевых действий в Йемене.

9 ноября правительство Йемена объявило о новой фазе операции по освобождению стратегического города-порта Ходейда от сторонников мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).

Наступление армейских подразделений при поддержке ВВС возглавляемой Саудовской Аравией коалиции продолжается, несмотря на призывы к перемирию.

Между тем коалиция подверглась резкой критике со стороны мирового сообщества за беспрерывные удары с воздуха, которые начались еще в 2015 году. Эксперты ООН утверждают, что жертвы среди гражданского населения уже превысили 10 тыс. человек и могут характеризоваться как военные преступления. В нескольких авиационных ударах в течение последних месяцев, по данным ООН, погибли десятки детей.

Продолжающийся вооруженный конфликт погрузил Йемен в острый гуманитарный кризис. На сегодня он является самой бедной страной в арабском мире. По экспертным оценкам, более чем 22 миллиона жителей этой страны в настоящее время нуждаются в самом необходимом — продуктах питания и питьевой воде. С марта 2015 года по июнь 2018 года, по подсчетам независимых экспертов, в Йемене погибло 6475 человек. Однако на самом деле число смертей может быть значительно больше. Отдельные наблюдатели считают, что в Йемене уже погибло более 10 тыс. гражданских лиц, и это еще кроме 2300 смертей от холеры, вызванных проблемами с поставками питьевой воды.

Они подготовили письмо, в котором признают свою ответственность за инициирование американского участия в разрушительной гражданской войне и призывают администрацию Дональда Трампа положить конец вмешательству США в этот вооруженный конфликт. Об этом пишет газета The Washington Post.

Тридцать бывших высших должностных лиц, включая бывшего советника по вопросам национальной безопасности Сьюзен Э. Райс и бывшего директора ЦРУ Джона Брэннана, заявили, что администрация Барака Обамы решила в 2015 оказать ограниченную поддержку возглавляемой Саудовской Аравией военной коалиции в попытке гарантировать «благоразумную операцию» против хуситских мятежников в Йемене и довести конфликт до дипломатического разрешения.

«Мы изначально не предназначали американскую поддержку коалиции в качестве некого карт-бланша для Саудовской Аравии в ведении боевых действий в Йемене. Но сегодня, в то время как жертвы среди гражданского населения продолжают увеличиваться, и не видно никакого конца этому конфликту, стало ясно, что именно так и произошло», — пишут бывшие чиновники.

«Однако вместо того, чтобы извлечь уроки из той неудачи, администрация Трампа удвоила ставки по поддержке Саудовской Аравии в этой войне, удаляя ограничения, которые мы в свое время накладывали на ведение боевых действий», — констатируют экс-чиновники администрации Барака Обамы.

«Время для какого-либо участия Америки в катастрофической войне в Йемене истекло», — утверждают высокопоставленные сотрудники экс-президента США.