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Названо число пострадавших израильтян после обстрелов
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Десятки израильтян пострадали после ракетных обстрелов 

News.ru 2 часа назад
Служба скорой помощи Израиля сообщила о 34 пострадавших в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа. С осколочными ранениями и ушибами госпитализированы 16 человек, остальные пережили стресс и панические атаки.
Все пострадавшие — жители городов Шаар ха-Негев, Ашкелон и Сдерот, именно на них пришёлся основной удар палестинских боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на сводку экстренной службы Израиля.
Как ранее писал News.ru, израильские военные засекли в общей сложности около 300 пусков. Несколько десятков из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». Большинство снарядов разорвалось на пустырях в районе приграничной территории, однако часть ракет попала в жилые кварталы.
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