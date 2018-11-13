Названо число пострадавших израильтян после обстрелов

Десятки израильтян пострадали после ракетных обстрелов

Служба скорой помощи Израиля сообщила о 34 пострадавших в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа. С осколочными ранениями и ушибами госпитализированы 16 человек, остальные пережили стресс и панические атаки.

Все пострадавшие — жители городов Шаар ха-Негев, Ашкелон и Сдерот, именно на них пришёлся основной удар палестинских боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на сводку экстренной службы Израиля.

Как ранее писал News.ru, израильские военные засекли в общей сложности около 300 пусков. Несколько десятков из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». Большинство снарядов разорвалось на пустырях в районе приграничной территории, однако часть ракет попала в жилые кварталы.