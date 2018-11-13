Персональные данные российских военных засекретят

Персональные данные российских военнослужащих будут засекречены

Разрешение на доступ к такой информации будет давать лично командир части. При этом получить его смогут только определенные должностные лица для исполнения служебных обязанностей. Это, в частности, кадровики, финансисты, сотрудники службы защиты гостайны. Каждому должностному лицу планируется открыть доступ к ограниченному объему данных.

В настоящее время далеко не на всех личных делах военнослужащих стоит гриф «Секретно». По данным газеты, имели место случаи, когда контактная информация военнослужащих, паспортные и другие данные оказывались в базах микрокредитных организаций, коллекторских агентств и других структур.