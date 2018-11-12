В Таджикистане предотвратили готовящиеся против РФ теракты

Спецслужбы Таджикистана задержали группу из 12 человек, предположительно, готовивших теракты на российской военной базе и в русской школе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Госкомитете нацбезопасности страны.

Террористы были задержаны в квартире на юго-западе Душанбе. Официального подтверждения этой информации от властей страны не поступало.