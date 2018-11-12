В Таджикистане предотвратили готовящиеся против РФ теракты 

Спецслужбы Таджикистана задержали группу из 12 человек, предположительно, готовивших теракты на российской военной базе и в русской школе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Госкомитете нацбезопасности страны.
По словам источника, группировка собиралась совершить теракт на проходной 201-й российской военной базы и в школе Минобороны РФ в Душанбе по заданию запрещенной в России организации «Исламское государство».
Террористы были задержаны в квартире на юго-западе Душанбе. Официального подтверждения этой информации от властей страны не поступало.
При этом помощник командира российской военной базы Владимир Александров сообщил агентству, что в связи с появившейся информацией о готовящемся теракте база перешла на усиленный режим несения службы.