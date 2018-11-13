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В Белоруссии создали беспилотный броневик
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В Беларуси показали нового беспилотного робота 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Белспецвнештехника
Белорусская фирма "Белспецвнештехника" продемонстрировала готовую версию прототипа беспилотного наземного транспортного средства. Его показали на 174-й тренировочной базе ВВС и сил Противовоздушной обороны страны.
Самоходную роботизированную систему назвали "Берсерк". Она действует как самостоятельно, так и в составе команды в течение 24 часов. Предназначена для обнаружения и отслеживания разных объектов, пишет издание Jane's. Причем оператор, управляющий машиной, может находиться на удалении до пяти километров.
"Берсерк" имеет четыре камеры, две из которых — цветные и два тепловизора для дневных и ночных операций. Система видеонаблюдения позволяет идентифицировать человека на расстоянии в 2 тысячи метров, броневик — 6 тысяч, вертолет — до 10 тысяч метров. На вооружении стоят спаренных пулемета ГШГ-762. Они могут нацеливаться на беспилотные воздушные цели, движущиеся со скоростью до 300 километров в час на расстоянии до пяти километров и на живую силу противника на расстоянии до одного километра.
Оружие приводится в действие электродвигателем. Он обеспечивает стандартную скорость стрельбы в 6 тысяч выстрелов в минуту, хотя показатель может быть снижен до 3,5 тысячи в целях экономии боеприпасов. Скорость пули — 850 метров в секунду.
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