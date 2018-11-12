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Италия сократит закупки F-35
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Италия сократит закупки американских истребителей F-35 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Fiona Hanson/AP Images for Pratt & Whitney
Новое правительство Италии, которое сформировано в июне, рассматривает вопрос о сокращении расходов на оборону, чтобы потратить сэкономленные средства на социальное обеспечение и сократить налоговые льготы. Поэтому власти ведут переговоры с США о сокращении поставок новых истребителей F-35.
Правительство планирует в ближайшие пять лет приобрести не десять истребителей, как договаривались раньше, а шесть-семь. Как пишет портал Defense News, речь идет не об отмене заказа на поставку самолетов, а только об изменении сроков. Договоренность о покупке 90 машин — шестидесяти F-35A и тридцати F-35B остается в силе.
Издание цитирует слова министра обороны Италии Элизабетты Трента, которая заявила, что у страны есть другие обязательства по расходам, поэтому правительство постарается растянуть сроки поставок истребителей.
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