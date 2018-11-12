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На западе РФ пройдут учения с «Искандером»
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Учения с участием ОТРК «Искандер» пройдут под Калининградом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе маневров ракетчики пройдут в том числе электронные пуски «Исканде-М» по различным целям.
В Калининградской области пройдут учения с развертыванием оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Военнослужащие отработают алгоритм действий по развертыванию ракетных комплексов, занятию огневых позиций и подготовке к выполнению боевых пусков», — говорится в сообщении Министерства обороны.
Основное предназначение «Искандер-М» — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. По классификации МО США и НАТО — SS-26 Stone («Камень»).
Может оснащаться двумя типами ракет. Крылатая ракета Р-500 идет к цели на высоте шесть-семь метров с огибанием рельефа местности. Квазибаллистическая ракета обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО.
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