В России приступили к созданию замены «Руслана»

Создание сверхтяжелого транспортника на смену «Руслану» началось в России

Новый тяжелый транспортный самолет сможет решать задачи, недоступные для «Руслана».

Российские ученые начали создание сверхтяжелого транспортного самолета, который придет на смену Ан-124 «Руслан». Об этом на своей странице в Facebook рассказал генеральный директор АК «Июльюшин» Алексей рогозин.

«Мы выделяем четыре класса военно-транспортных самолётов: легкие, средние, тяжелые и сверхтяжелые (тяжёлые дальние). Сегодня по всем программам ведется большая работа: как повышение исправности существующей, так и разработка новой техники. По истечению сроков эксплуатации ЛВТС Ан-26 поменяем на Ил-112В, СВТС Ан-12 — на Ил-276, ТВТС Ил-76 — на Ил-76МД-90А, а СТВТС (сверхтяжелый военно-транспортный самолет) Ан-124 — на ПАК ВТА. Это будет не просто замена, а техника, способная решать совершенно новые задачи», — написал Рогозин.

Ранее президент ОАК сообщал, что облик перспективного самолета транспортной авиации обсуждается с военными.

Ан-124 «Руслан» — самый тяжелый серийный самолет в мире. Способен перебрасывать груз в 120 тонн на растояние до 4800 километров.