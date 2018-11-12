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В России приступили к созданию замены «Руслана»
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Создание сверхтяжелого транспортника на смену «Руслану» началось в России 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Новый тяжелый транспортный самолет сможет решать задачи, недоступные для «Руслана».
Российские ученые начали создание сверхтяжелого транспортного самолета, который придет на смену Ан-124 «Руслан». Об этом на своей странице в Facebook рассказал генеральный директор АК «Июльюшин» Алексей рогозин.
«Мы выделяем четыре класса военно-транспортных самолётов: легкие, средние, тяжелые и сверхтяжелые (тяжёлые дальние). Сегодня по всем программам ведется большая работа: как повышение исправности существующей, так и разработка новой техники. По истечению сроков эксплуатации ЛВТС Ан-26 поменяем на Ил-112В, СВТС Ан-12 — на Ил-276, ТВТС Ил-76 — на Ил-76МД-90А, а СТВТС (сверхтяжелый военно-транспортный самолет) Ан-124 — на ПАК ВТА. Это будет не просто замена, а техника, способная решать совершенно новые задачи», — написал Рогозин.
Ранее президент ОАК сообщал, что облик перспективного самолета транспортной авиации обсуждается с военными.
В интервью телеканалу «Звезда» Юрий Слюсарь сообщил, что перспективный авиационный комплекс транспортной авиации станет самым тяжелым транспортным серийным самолетом в мире.
Ан-124 «Руслан» — самый тяжелый серийный самолет в мире. Способен перебрасывать груз в 120 тонн на растояние до 4800 километров.
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