Оборонщики увидели рост спроса на российское оружие

В Рособоронэкспорте рассказали о растущем спросе на российское оружие

Заявление сделано в преддверии пятой международной авиационной выставки Bahrain International Airshow 2018.

АО "Рособоронэкспорт" организует единую российскую экспозицию на международной авиационной выставке Bahrain International Airshow 2018 (BIAS), которая пройдет с 14 по 16 ноября на авиабазе "Сахир" в Королевстве Бахрейн . Всего на выставке в Бахрейне Рособоронэкспорт покажет более 250 образцов вооружения и военной техники, многие из которых подтвердили свои характеристики в ходе антитеррористической операции в Сирии

"Ввиду непрекращающейся нестабильности международной обстановки объемы мировых поставок вооружения и военной техники продолжают расти. Сохраняется высокая заинтересованность стран Персидского залива в импорте новейшей и наиболее эффективной продукции военного назначения. При этом оружие с маркой "Сделано в России" пользуется повышенным спросом, так как оно зарекомендовало себя с самой лучшей стороны в непростых боевых и климатических условиях на море, на суше и в воздухе ", — сказал Михеев, слова которого привели в пресс-службе компании.

Он добавил, что спрос увеличивается: портфель заказов Рособоронэкспорта недавно превысил рекордную планку в 50 миллиардов долларов, существенная доля из которых сформирована контрактами с арабскими государствами.

По его словам, для Рособоронэкспорта выставка Bahrain International Airshow — прекрасная возможность показать странам региона Персидского залива новейшие военные разработки российской оборонной промышленности и рассказать об их уникальных характеристиках.

"Многие из представляемых образцов для военно-воздушных сил и войск ПВО не имеют аналогов в мире или же серьезно опережают своих иностранных конкурентов по ключевым показателям", — добавил глава Рособоронэкспорта.

Что покажем

В компании сообщили, что страны Персидского залива проявляют огромный интерес к российским системам ПВО различного радиуса действия, самолетам, вертолетам и беспилотным летательным аппаратам.

Наибольшее внимание со стороны делегаций стран региона ожидается к многоцелевому сверхманевренному истребителю Су-35, многофункциональным фронтовым истребителям МиГ-29М/М2, учебно-боевому самолету Як-130. Рособоронэкспорт представит на выставке и такие новинки своего каталога, как самолет-заправщик Ил-78МК-90А и военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (Э).

В линейке демонстрируемых российских винтокрылых машин особый интерес у иностранных заказчиков вызывают боевой вертолет Ми-28НЭ, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, транспортно-боевой вертолет Ми-35М и легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т. Рособоронэкспорт также представит в Бахрейне пользующиеся популярностью легкий многоцелевой вертолет "Ансат" и тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2.

На стенде Рособоронэкспорта делегациям партнеров будет доступна информация о комплексах с беспилотными летательными аппаратами российского производства, в том числе комплексах с малоразмерными БЛА ближнего действия "Тахион" и "Орлан-10Е", а также комплексе воздушной разведки с БЛА большой продолжительности полета "Орион-Э".

Значительный интерес также ожидается к российским средствам ПВО. Рособоронэкспорт видит серьезный экспортный потенциал в регионе у самой известной сегодня в мире зенитной ракетной системы большой дальности С-400 "Триумф", а также зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э", "Тор-М2Э", зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", переносного зенитного ракетного комплекса "Верба".

Кроме того, компания представит широкий спектр радиоэлектронных средств, в том числе комплекс РЭБ с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами "Репеллент".